(فيديو) اشتباه إصابة بفيروس “كورونا” يثير الهلع بين سكان “عنتاب” التركية

2020/03/31 | 12:16 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحل نت (تركيا)- تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال اليومين الماضيين، مقاطع مصورة يظهر في أحدها شخص أثناء سقوطه على الأرض وسط مدينة “غازي عنتاب” جنوبي #تركيا، يعتقد أنه مصاب

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