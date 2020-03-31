من عولمة التاريخ إلى “كَوْرَنَة” العولمة.. بول شاؤول

2020/03/31 | 12:18 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب: بول شاؤول استفاق العالم كله على واقعه، بعيداً من حقائقه وابتكاراته التكنولوجية وصواريخه الشتّى من عابرة للقارات إلى البالستية، خرج من مختبراته وصناعاته الوبائية، الفتاكة، من قنابل جرثومية إلى كيماوية.من تجاراته المعولمة باقتصاديات العالم، ومن ذهنية امتلاك الطبيعة ومكوّناتها، وتوازناتها.فجرّب ما جرّب منها وشلّ قوانينها المليونيّة وفتح غازات مصانعه السامّة على الفضاء […]

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