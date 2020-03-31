هكذا طبقت توصيات السيد نصر الله بالتكافل الاجتماعي

2020/03/31 | 12:20 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بناء على توجيهات الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، نظمت لجنة التكافل الاجتماعي في النبطية الفوقا حملة للتبرع والمساهمة في تأمين الحاجيات والمواد العينية والمالية، ليتم توزيعها في سبيل مساعدة العوائل الفقيرة والمستضعفة التي توقّفت عن العمل، في ظل الأزمة الاقتصادية وانتشار فيروس كورونا والتزام المواطنين بالحجر المنزلي.وخلال شهر آذار، بلغت قيمة […]

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