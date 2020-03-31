2020/03/31 | 12:22 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت دائرة صحة محافظة النجف، يوم الثلاثاء، عن تعافي 6 مصابين بفيروس كورونا، فيما افاد مصدر طبي في محافظة كربلاء بحجر 3 منتسبين بعد إصابتهم بالفيروس.وقال مدير عام صحة النجف رضوان كامل الكندي في بيان ورد لـشفق نيوز، "نعلن لأبناء المحافظة تعافي ستة من مرضى كورونا الراقدين في مستشفياتنا واكتسابهم الشفاء التام ومغادرتهم المستشفى هذا اليوم".ودعا الكندي المواطنين إلى "الاستماع للتوجيهات والارشادات والالتزام بالإجراءات الصحية وفي مقدمتها حظر التجوال".وفي كربلاء، ابلغ مصدر طبي ـشفق نيوز، إن "من بين المصابين بفيروس كورونا في المحافظة ثلاثة منتسبين بقسم التسفيرات تم حجرهم وحجر ملامسين لهم، وفحص جميع الموقوفين الموجودين في القسم".يشار إلى أن وزارة الصحة العراقية أعلنت أمس الاثنين، ارتفاع مجموع الاصابات الكلي بفيروس كورونا إلى ٦٣٠، ومجموع الوفيات إلى ٤٦، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء ١٥٢ حالة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعافي 6 مصابين من كورونا بالنجف وحجر 3 منتسبين بكربلاء) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعافي 6 مصابين من كورونا بالنجف وحجر 3 منتسبين بكربلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).