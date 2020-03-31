محافظ السليمانية يحدد طريقة واحدة لرفع حظر التجوال

2020/03/31 | 12:22 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ نفى محافظ السليمانية هفال ابو بكر، الثلاثاء، تقديم اعتراض على اجراءات حظر التجوال المتبعة للوقاية من فيروس كورونا، بعد انباء عن ان السليمانية تعمل على تخفيف القيود الخاصة بالحظر.واتخذ اقليم كوردستان عدة اجراءات بشكل تصاعدي للوقاية من فيروس كورونا، منها تعطيل الدوام الرسمي وحظر التجوال.وقال ابو بكر لشفق نيوز، "في هذە المرحلة لانستطیع رفع حظر التجوال، فالامر متوقف على التقييمات الطبیة".واضاف، "ان اقتضت التقييمات الطبية رفع حظر التجوال على شكل مراحل سنفعل ذلك، وان كان العكس سنمضي به ايضاً".وقال "على الاهالي ان یتجنبوا الاماکن المزدحمة، سوف نجتاز هذه المرحلة الخطرة إن التزم الاهالي".

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