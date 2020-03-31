وزير صحة كوردستان يؤيد الحظر: 97 اصابة بكورونا من بين 160 كانت بالتلامس

2020/03/31 | 12:22 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعتبر وزير الصحة في اقليم كوردستان سامان البرزنجي يوم الثلاثاء قرار فرض الحظر كان عاملا رئيسيا في الحد من تفشي فيروس كورونا.

وقال البرزنجي في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع القنصل الصيني العام في الاقليم "اليوم كان لنا اجتماع اخر مع الوفد الصيني وسعداء ان الفريق الطبي الصيني عمل تقييما جيدا للاجراءات الاحترازية التي اتخذتها حكومة الاقليم"، مردفا بالقول ان "هذه الاجراءات كانت سببا في عدم تسجيل معدلات كبيرة في الاصابة بالفيروس".

واضاف انه "سناخذ بنظر الاعتبار جميع ملاحظات الوفد الصيني التي وردت في تقرير قدمه لوزارة الصحة"، مؤكدا ان "بقاء المواطنين في المنازل هو اهم اجراء اتخذ على مستوى العالم".

وتابع البرزنجي بالقول "تقريرهم يضم تفاصيل عديدة حول الاجراءات الاحترازية وكيفية مكافحة الفايروس واجراء الفحوصات وكل ما يتعلق بشأن هذا الفايروس".

واشار الى ان من بين 160 حالة اصابة بالفيروس سجلها اقليم كوردستان 97 منها كانت بالتلامس.

وعن تمديد الحظر قال الوزير "نحن في وزارة الصحة نعتبر حظر التجوال احد الاسباب الرئيسية في عدم تفشي الفيروس وايضا الحجر الصحي للمصابين واجراء مسح حول المناطق التي يوجد فيها الفيروس".

ونوه الى ان ان "وزارة الصحة ترى ان الحظر مهم وهو السبب الرئيس في منع انتشار الفيروس وهو يصب في المصلحة العامة".

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