حصيلة وفيات كورونا في إيطاليا تصل إلى11591 والإصابات تعبر حاجز ال100 ألف حالة

2020/03/31 | 12:23 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أظهرت آخر حصيلة تنشرها إيطاليا عن الإصابات والوفيات بسبب فيروس كورونا عبورها حاجز المئة الف إصابة.

وأوضح مدير الدفاع المدني للعاصمة روما في تصريح، ان الساعات الأربع والعشرين الماضية، شهدت تسجيل ثمانمئة واثنتي عشرة حالة وفاة، ليصل عدد المتوفين منذ بدء ظهور الفيروس في بلاده إلى أحد عشر ألفا وخمسمائة وواحد وتسعين شخصا، مشيرا إلى ارتفاع عدد ألاصابات إلى مئة وواحد الف وسبعمائة وتسع وثلاثين حالة، مقابل تماثل أكثر من أربعة عشر الف مصاب للشفاء.

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