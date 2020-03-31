تقرير امريكي يتوقع وفاة 40 مليون شخص في العالم بسبب كورونا

2020/03/31 | 12:24 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر تقرير لصحيفة (انترناشيونال نيوز) الامريكية، اليوم الثلاثاء، من أن جائحة فايروس كورونا ستغير العالم كما تغير بعد احداث الحادي عشر من ايلول وان الاسوأ لم يأت بعد حيث تشير التوقعات الى وفاة 40 مليون شخص حول العالم بسبب الوباء المميت.وذكر التقرير، انه وطبقا لأحدث دراسة اجرتها جامعة امبريال كوليج في لندن فان فايروس […]

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