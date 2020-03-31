2020/03/31 | 12:58 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمد حميد/ بغداد أربع قواعد اصبحت خالية من القوات الاميركية في غضون شهر واحد، إنسحاب غير مسبوق للقوات الأميركية منها وبشكل علني، ابتدءًا من قاعدة القائم غرب العراق والتي تعد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (🟠الإنسحاب الامريكي هروب الى الأمام أم تحصير لمرحلة جديدة؟) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (🟠الإنسحاب الامريكي هروب الى الأمام أم تحصير لمرحلة جديدة؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).