🟠صحة ذي قار تعلن نتائج الفحص المختبري لتسع حالات مشتبه باصابتها بكورونا

2020/03/31 | 12:58 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة صحة ذي قار، عن نتائج الفحص المختبري لتسع حالات مشتبه باصابتها بكورونا من اصل 34 حالة.وقال مدير عام دائرة صحة ذي قار الدكتور عبد الحسين الجابري في […]

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