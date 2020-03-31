الصحة الإيرانية: 141 حالة وفاة وأكثر من 3100 إصابة بفيروس كورونا خلال يوم واحد

2020/03/31 | 12:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، الثلاثاء (31 آذار 2020)، تسجيل أكثر من 3000 الاف حالة إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد، وتسجيل 141 حالة وفاة جديدة، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وقال المتحدث باسم الوزارة، كيانوش جهانبور، إنه "تم تسجيل 3111 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في غضون الـ 24 ساعة الماضية، ليبلغ عدد الاصابات 44606 إصابة، منذ تفشي الفيروس في إيران".

وأضاف جهانبور: "لحسن الحظ فقد تماثل للشفاء 14656 شخصاً من المصابين بفيروس كورونا لحد الآن".وأشار جهانبور الى "وقوع 141 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 لترتفع الوفيات الى 2898 حالة وفاة".وأوضح ان "3703 شخصا من المرضى المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة".

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