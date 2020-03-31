2020/03/31 | 12:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - متابعة

أعلنت السلطات الإسبانية، الثلاثاء (31 آذار 2020)، تسجيل 849 حالة وفاة بفيروس كور...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( اسبانيا تسجل 849 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( اسبانيا تسجل 849 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).