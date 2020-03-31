مسؤول إيراني: الشعب العراقي سيطرد الأميركان إن لم يغادروا بأنفسهم

2020/03/31 | 12:59 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

قال أمين عام مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران، محسن رضائي، الثلاثاء (31 اذار 2020) إن الشعب العراقي سيطرد الأميركان من بلاده، إن لم تقم الولايات المتحدة بمغادرة من هذا البلد، على حد رأيه.

وعلق رضائي، عبر تغريدة على موقع تويتر، على التحركات الاميركية الجارية في العراق، قائلا، إن "أي عمل عسكري أميركي في العراق هو مثل هجوم داعش"، مبينا أنه "لا يختلف الإرهاب والعدوان في شكل الحكومة والجماعة".

واردف: "على الاميركان مغادرة العراق، وإلا فان الشعب العراقي سيطردهم".

وسلمت قوات التحالف الدولي، الأحد (29 آذار 2020)، قاعدة "K 1" في كركوك وقبلها قاعدة القيّارة، الجوية جنوبي الموصل بمحافظة نينوى، إلى القوات العراقية، يوم الخميس الماضي.

وفي الخميس (19 آذار 2020) تسلمت القوات الامنية العراقية، قاعدة القائم العسكرية في الانبار بعد انسحاب قوات التحالف الدولي منها.

وأكد التحالف الدولي الذي تتزعمه الولايات المتحدة الأمريكية، الأحد (29 آذار 2020)، أن الانسحاب من القواعد العسكرية تم التخطيط له مسبقاً، وليس له علاقة بمهاجمتها أو جائحة فايروس كورونا المستجد.

وتضمنت وثيقة صادرة عن التحالف، تلقتها (بغداد اليوم)، أنه "نتيجة للنجاحات التي حققتها قوات الأمن العراقية في الحملة ضد داعش، يقوم التحالف الدولي بإعادة تمركز مواقع قواته في العراق، ولقد تم التخطيط لهذه التحركات منذ وقت طويل مع حكومة العراق، وإن عملية نقل القواعد التي تم التخطيط لها مسبقاً ليس لها علاقة بالهجمات الأخيرة ضد القواعد العراقية التي تستضيف قوات التحالف، أو الوضع الراهن لجائحة كورونا في العراق".

بغداد اليوم-ديالى

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الثلاثاء (31 آذار 2020)، العثور على 4 أوكار و7 عبوات ناسفة تابعة لتنظيم داعش الارهابي في محافظة ديالى.

وذكرت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "القوات الامنية ضمن قيادة عمليات ديالى، وخلال

بغداد اليوم- ديالى

أفاد مصدر أمني في ديالى، الثلاثاء، بان مزارعا قُتِلَ بانفجار عبوة ناسفة في حوض العبارة الزراعي شمال شرق بعقوبة.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم) ان "عبوة ناسفة موضوعه اسفل سياج حديدي حول بستان زراعي في اطراف ناح

بغداد اليوم- صلاح الدين

أعلنت قيادة العمليات المشتركة، الثلاثاء (31 اذار 2020)، تدمير أهداف لتنظيم داعش في قاطع عمليات صلاح الدين، بقصف لطائرات الـ F16.

وقال بيان للعمليات، تلقته (بغداد اليوم)، إن "طائرات الـ F16 تمكنت من تدمير أهداف

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