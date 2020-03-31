2020/03/31 | 12:59 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحسبا لمخاطر الفيضانات المحتملة ...نفط البصرة " تنفذ أعمال طوارئ في حقل غرب القرنة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/31 | 12:59.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحسبا لمخاطر الفيضانات المحتملة ...نفط البصرة " تنفذ أعمال طوارئ في حقل غرب القرنة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحسبا لمخاطر الفيضانات المحتملة ...نفط البصرة " تنفذ أعمال طوارئ في حقل غرب القرنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).