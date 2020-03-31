مصدر لـ”العهد نيوز”: ذي قار تسجل إصابة جديدة بـ”كورونا” لرجل “خمسيني”

2020/03/31 | 13:01 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – ذي قار أكد مصدر طبي في ذي قار، اليوم الاربعاء أنه تم تسجيل إصابة جديدة بفايروس كورونا لرجل خمسيني في الناصرية اليوم.وقال المصدر، لـ”العهد نيوز”، إن “المصاب تم حجره للاشتباه به منذ عدة أيام وهو يخضع للعلاج في مستشفى الحسين التعليمي في الناصرية”.

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