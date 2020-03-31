شرطة الانبار لـ”العهد نيوز”: اعتقال ابرز السحرة والمشعوذين بحملة امنية استباقية في الفلوجة

2020/03/31 | 13:01 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت شرطة محافظة الانبار اليوم الثلاثاء، من اعتقال ابرز السحرة والمشعوذين بعملية امنية استباقية في مدينة الفلوجة .وقال مصدر امني في حديث لـ”العهد نيوز”، ان “قوة امنية من شرطة الانبار داهمت مناطق مختلفة من احياء مدينة الفلوجة، على خلفية ورود شكوى من اهالي المنطقة بوجود شخص يمارس مهنة السحر والشعوذة وتسبب في مشاكل كبير […]

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