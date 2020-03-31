​الشيخ نعيم قاسم​: البداية الجيدة للحكومة اللبنانية أزعجت المراهنين على إسقاطها

2020/03/31 | 13:02 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشار نائب الأمين العام لحزب الله​ ​الشيخ نعيم قاسم​ الى ان الحكومة اللبنانية ​نجحت في مواجهة ​فيروس كورونا​ بخطوات ‏متدرجة حكيمة وشجاعة، وهي تعمل لتسهيل عودة الراغبين من أبناء الوطن إلى وطنهم تحت سقف العودة الآمنة بكل ‏مستلزماتها، وتعد خطة للمساعدات الاجتماعية للتخفيف من أزمة الناس المضاعفة بسببين: ​الوضع الاقتصادي​، وفيروس ‏الكورونا.‏ولفت الشيخ قاسم […]

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