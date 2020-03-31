البياتي : الوضع في العراق يدعو للتفاؤل وتم السماح بصرف رواتب الرعاية والمتقاعدين

2020/03/31 | 13:03 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال سكرتير القائد العام للقوات المسلحة الفريق الركن محمد حميد البياتي، ان وضع العراق جيد وتحت السيطرة ويدعو للتفاؤل.

وأكد البياتي في تصريح السماح بصرف رواتب الرعاية الاجتماعية، ورواتب المتقاعدين، وتسيير رحلات لجلب العراقيين من الخارج، والسماح بالحوالات المالية، مشيرا الى أنه اجرى جولات ميدانية على سيطرات مداخل بغداد للتأكد من دخول جميع المواد الغذائية والفواكه والخضار من السيطرات بدون توقف أو تأخير لافتا الى ان الأوضاع في العراق تدعو للتفاؤل.

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