الحرس الثوري يحذر أميركا من ارتكاب أي خطأ عسكري في العراق

2020/03/31 | 13:04 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر الحرس الثوري الإيراني الولايات المتحدة من تنفيذ أية خطوة عسكرية أو خطأ ما في العراق كونه سيعرضها لهزيمة إستراتيجية أكبر من السابق.

وقال مساعد قائد الحرس الثوري للشؤون السياسية يد الله جواني، إن الاميركيين يرغبون بشن حرب نفسية لتحقيق تقدم ما في المنطقة ويطلقون تهديدات ضد فصائل المقاومة في العراق وأحيانا بعض التهديدات لإيران من أجل التأثير على التطورات الإقليمية الحالية.

وأكد جواني أن أي محاولة للولايات المتحدة بشأن محاولة استئصال فصائل الحشد من العراق أو أي فصائل مقاومة في منطقة غرب آسيا الاستراتيجية فأنهم بذلك سيرتكبون خطأ فادحا يقود الى تذكيرهم بهزائمهم السابقة.

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