2020/03/31 | 13:05 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برلمان كوردستان يتحرك على المحافظات لتخفيف عبء المواطنين) نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برلمان كوردستان يتحرك على المحافظات لتخفيف عبء المواطنين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كردستان 24).