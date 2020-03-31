خاص لـ”العهد نيوز”.. الرمادي تسجل اعلى نسبة لزراعة محصول الحنطة خلال الموسم الحالي

2020/03/31 | 13:06 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد قائممقام قضاء الحبانية بمحافظة الانبار علي داود الدليمي اليوم الثلاثاء، ان الموسم الزراعي الحالي سجل اعلى نسبة في زراعة محصول الحنطة في مناطق شرقي مدينة الرمادي.وقال الدليمي في حديث لـ”العهد نيوز”، ان “مناطق الحبانية والخالدية والبو زعيان شرقي مدينة الرمادي، سجلت اعلى نسبة لهذا الموسم الزراعي لزراعة على خلفية قيام مزارعي تلك المناطق […]

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