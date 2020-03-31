امانة بغداد: اطلاق حملة تعفير كبرى في الشعلة

2020/03/31 | 13:09 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت أمانة بغداد، الثلاثاء، عن اطلاق حملة كبرى لتعفير مدينة الشعلة شمال العاصمة.وقالت الامانة في بيان تلقته وكالة صدى , ان “دائرة بلدية الشعلة احدى ملاكات أمانة بغداد وبالتنسيق مع هيئة الحشد الشعبي ومنظمات المجتمع المدني والجهات الصحية باشرت بعملية تعفير وتعقيم الشوارع الرئيسية وعدد من الشوارع الفرعية لمدينة الشعلة”.

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