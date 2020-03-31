التعليم العالي توضح بخصوص تبني اسلوب التعلم الالكتروني

2020/03/31 | 13:09 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الثلاثاء، أن تبني اسلوب التعليم الإلكتروني جاء نتيجة للظروف الاستثنائية التي يمر بها العراق، معتبرة انه بديل مؤقت عن التعليم الاعتيادي.وبينت الوزارة، في بيان ان "الهدف من تبني التعليم الالكتروني في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها العراق والعالم لتواصل ربط الطلبة والاساتذة مع العملية التعليمية وهذا يتوافق مع ما قامت به جميع المؤسسات الاكاديمية العالمية"، مؤكدة ان "المنظمات الدولية كاليونسكو والاسيسكو عدته خياراً ناجحاً".ودعت الوزارة، اعضاء الهيئة التدريسية إلى "بذل الجهود اللازمة وحسب الامكانيات المتاحة لخدمة الطلبة وإنجاح العملية التعليمية"، مؤكدة متابعتها "آليات تنفيذ وتطبيق التعليم الإلكتروني في الجامعات عبر فريق وزاري مختص وبعض الاجراءات الخاصة بتقييم هذه التجربة ومدى إفادة الطلبة منها".

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