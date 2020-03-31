تحالف الفتح: حظوظ الزرفي بتشكيل الحكومة انعدمت والقوى السياسية تبحث عن البديل

2020/03/31 | 13:09 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد قال النائب عن تحالف الفتح، حامد الموسوي، اليوم الثلاثاء، إن القوى السياسية تبحث عن بديل للمكلف عدنان الزرفي، فيما اشار الى ان حظوظ الاخير بتشكيل الحكومة معدومة.وذكر حامد الموسوي، في تصريح لـ" كلكامش برس"، أن "تحالف الفتح اشكل على ترشيح السيد الزرفي لانه لم يأتي ضمن السيقات الدستورية او ضمن الاتفاق، وانما جاء بترشيح من رئيس الجمهورية".وأضاف الموسوي، أن "الية ترشيح الزرفي غير دستوري ولم تسلم مو الطعن الدستوري او الملاحظات داخل المكون الشيعي او خارجه وهناك اكثر من حاجز يعارض تشكيل حكومته".واشار الى ان "الحظوظ المعدومة للزرفي جعلت القوى السياسية تفكر في بديله"، موضحا ان "شخصية رئيس الوزراء تحدد من قبل الكتل السياسية الشيعية مع اخذ اراء بقية الكتل الاخرى".وتابع، ان "الخيارات اصبحت محدودة امام اللجنة السباعية والذهاب الى شخصية توافقية خلال اسبوع بعد انتهاء مهلة رئيس الوزراء المكلف او اعتذاره"، مؤكدا أنه "لاتوجد اسماء مطروحة حاليا محددة لشخصية المكلف الجديد وانما هناك اتفاق لعدم تقديم الاسماء السابقة والبحث عن شخصيات جديدة ".واوضح النائب عن تحالف الفتح، ان "الضروف السابقة كانت ضغوطات لم تتيح الفرصة للقوى السياسية لاختيار مكلف مناسب"، مبينا ان "رئيس الجمهورية لا يمتلك خيارا الا بالرجوع الى الدستور وهناك توافق بين الكتل الشيعية للرجوع الى طاولة الحوار".

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