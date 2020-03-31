التدخين وكورونا.. تحذير جديد من منظمة الصحة العالمية

2020/03/31 | 13:12 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت منظمة الصحة العالمية تحذيرا جديدا إلى المدخنين في ظل تفشي فيروس كورونا، الذي أودى بحياة أكثر من 37 ألف شخص في العالم حتى الآن.وقالت المنظمة في منشور على حسابها بموقع “فيسبوك”، إن التدخين بكل أنواعه، سواء كان سجائر أو أرجيلة، يزيد من فرص إصابة المدخن بفيروس كورونا ونقل العدوى للآخرين.وذكرت المنظمة أن […]

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