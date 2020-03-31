بالوثيقة.. صلاح الدين تحدد سعر الأمبير الواحد بـ5 آلاف دينار

2020/03/31 | 13:14 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه محافظ صلاح الدين عمار الجبوري اصحاب المولدات باحتساب سعر الأمبير الواحد بـ5 آلاف دينار مراعاة للظرف الخاص الذي يمر به المواطنين في المحافظة.

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