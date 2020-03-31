وفاة نائب الرئيس السوري «المنشق» “عبد الحليم خدام”

2020/03/31 | 13:17 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي اليوم الثلاثاء في فرنسا، نائب الرئيس السوري الأسبق #عبد_الحليم_خدام، عن عمر يناهز 88 عاماً.وشغل “خدام” مناصب قيادية لنحو 30 عاماً، أهمها منصب نائب الرئيس السوري “بشار الأسد” ووالده

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