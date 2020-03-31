حشد عامرية الصمود لـ”العهد نيوز”: انطلاق عملية تفتيش جنوبي الفلوجة

2020/03/31 | 13:20 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – خاص افاد قائد حشد قضاء عامرية الصمود بمحافظة الانبار العقيد صلاح العيساوي اليوم، الثلاثاء، عن انطلاق حملة امنية واسعة النطاق للتفتيش مناطق جنوبي مدينة الفلوجة .وقال العيساوي في حديث لـ”العهد نيوز”، إن “القوات الامنية من قيادة عمليات الانبار مسنودة بقوة من الحشد العشائري شرعت بحملة امنية واسعة استهدفت مناطق البو هوى […]

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