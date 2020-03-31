الصحة العالمية تحذر دول من انتشار واسع النطاق لكورونا

2020/03/31 | 13:23 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ قال مسؤول في منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء إن وباء فيروس كورونا العالمي ”أبعد ما يكون عن الانتهاء“ في منطقة آسيا والمحيط الهادي، وإن الإجراءات الحالية لكبح انتشار الفيروس تمنح فقط بعض الوقت للدول للاستعداد لانتقال واسع النطاق للعدوى.وقال تاكيشي كاساي المدير الإقليمي لمنطقة غرب المحيط الهادي في منظمة الصحة العالمية إنه حتى في ظل كل تلك الإجراءات، فإن خطر انتقال العدوى في المنطقة لن يزول ما دام الوباء مستمرا.وأضاف في إفادة إعلامية عبر الإنترنت أنه ينبغي على الجميع الاستعداد لانتقال واسع النطاق للعدوى.وحذر كاساي الدول التي تشهد انخفاضا في عدد الحالات من التراخي وإلا فإن الفيروس قد يعود مجددا.

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