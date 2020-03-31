الولايات المتحدة تمنح العراق 15 مليون دولار وتتحدث عن استثمارات بمبالغ ضخمة

2020/03/31 | 13:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أعلنت الولايات المتحدة الاميركية، الثلاثاء، تخصيص أكثر من 15.5 مليون دولار للعراق وذلك لمواجهة فيروس كورونا.





وذكرت السفارة الأميركية في بغداد عبر بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن “الحكومة الأمريكية اعلنت تخصيص أكثر من 15.5 مليون دولار للعراق في مجال المساعدات الصحية والإنسانية، والتي ستساعد بدورها في إعداد المختبرات، وتنفيذ خطط الطوارئ المتعلقة بالصحة العامة على نقاط الدخول الحدودية والداخلية، وتفعيل الآلية الوقائية، ومراقبة التطورات للأمراض الشبيهة بالإنفلونزا”.

وأضاف، أن “هذه المساعدات تعتمد على الاستثمار طويل الأمد بقطاع الصحة في العراق، والذي يقارب 4 مليارات دولار في مجال الصحة وحده”.

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