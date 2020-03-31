العراق يتعرض لمنخفض

2020/03/31 | 13:24 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ توقع المتنبئ الجوي صادق عطية يوم الثلاثاء تعرض العراق الى منخفض خماسيني ثان منتصف الاسبوع المقبل ترتفع معه درجات الحرارة.

وقال عطية في منشور على فيسبوك اليوم انه واعتبار من يوم الاربعاء ستبدأ درجات الحرارة بالارتفاع في مدن جنوب البلاد وتواصل ذلك طوال الايام المقبلة لتبلغ الذروة منتصف الاسبوع المقبل.

واضاف كذلك ترتفع في وسط وشمال البلاد يوم الاربعاء لكنها تعود لتنخفض اعتبارا من يوم الخميس وتعاود الارتفاع منتصف الاسبوع المقبل بسبب تقدم منخفض خماسيني جديد هو ايضا يبدو ضعيف وجاف .

وكان عطية قد توقع قبل ايام ان يجتاح العراق منخفض جوي قادم من افريقا في نهاية الاسبوع الجاري لترتفع معه درجات الحرارة.

وقال "نتأثر بمنخفض خماسيني قادم من شمال افريقيا وتبدأ معه درجات الحرارة بالأرتفاع أعتبارا من غد الأربعاء لتتجاوز 30 مئوية في مدينة البصرة ( متوقعه نهارا 33م) وباقي مدن الجنوب أيضا واقل من ذلك بقليل في الوسط والفرات الاوسط .



اما مدن الشمال فمتوقع الارتفاع التدريجي فيها بعد يوم الاربعاء ".

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