بسبب كورونا..

مع تفشي فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، رصد مقطع فيديو انتشر بشكل كبير خلال الساعات الماضية على المواقع الاجتماعية، لقطات مخيفة لجثث أشخاص لقوا حتفهم من جراء الوباء.

وقالت صحيفة "مترو" البريطانية إن الفيديو جرى تصويره قرب مستشفى بروكلين في منطقة فورت غرين بمدينة نيويورك، الأكثر تضررا بالمرض، مشيرة إلى أنه أثار ذعرا كبيرا.

ويرصد المقطع عددا من الجثث التي يتم تحميلها على متن شاحنة تبريد، بواسطة رافعة شوكية.

ويمكن سماع رجل يتكلم خلال تصوير الفيديو، قائلا: "هذا حقيقي.



هذا مستشفى بروكلين.



إنهم يضعون الجثث في شاحنات تبريد.



هذه ليست مزحة.



ما تشاهده قد يجعلك تأخذ الأمر على محمل الجد".

وكانت سلطات نيويورك جهزت مشارح مؤقتة، بما فيها شاحنات التبريد، وذلك استعدادا للارتفاع المتوقع في عدد وفيات وباء "كوفيد 19".

New York.



Brooklyn Hospital Loading the bodies of coronavirus deceased persons into a mobile refrigerator.



The person who shot this video, judging by the voice, is on the verge of collapse.



He says all this is reality.



And asks to pray#stay #COVIDー19 #coronavirus pic.twitter.com/FgbeGXeWcv

— Farhang F.



Namdar (@FarhangNamdar) March 30, 2020

