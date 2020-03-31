مصدر لـ”العهد نيوز”: القوات الأمريكية أطلقت “بالونات هوائية” في الرمادي

2020/03/31 | 13:29 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – خاص كشف مصدر امني في محافظة الانبار اليوم ، الثلاثاء، اخر مستجدات حركة القوات الامريكية من مناطق شرقي مدينة الرمادي .وقال المصدر في حديث لـ”العهد نيوز”، إن “القوات الامريكية قامت بانزال بالون هوائي مزود بكاميرات مراقبة حرارية ترصد التحركات عن بعد 5 كم تقريبا من احد مواقع تواجدها داخل قاعدة الحبانية […]

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