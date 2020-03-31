2020/03/31 | 13:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصديق اقوال متهمين اثنين اشتركا بسرقة 900 مليون من شركة اتصالات في البصرة

يتبع.



.



.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( تصديق اقوال متهمين اثنين اشتركا بسرقة 900 مليون دينار من شركة اتصالات في البصرة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( تصديق اقوال متهمين اثنين اشتركا بسرقة 900 مليون دينار من شركة اتصالات في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).