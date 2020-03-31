المرور تنفي فرض غرامات على مركبات منتسبي وزارة الداخلية أثناء تنقلهم من وإلى الدوام

2020/03/31 | 13:30 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

نفت مديرية المرور العامة، الثلاثاء (31 آذار 2020)، تنفي فرض غرامات على مركبات منتسبي وزارة الداخل...





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