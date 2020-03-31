يوفنتوس يغرق بسبب كورونا.. بيع كريستيانو رونالدو ضمن الخيارات المطروحة

2020/03/31 | 13:30 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

بات توقف النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا، قاتلا بالنسبة لجميع الأندية الأوروبية حتى أكبرها ...





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