2020/03/31 | 13:35 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة التربية تقرر تأجيل الامتحان التمهيدي للطلبة الخارجيين لحين استقرار الأوضاع.

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