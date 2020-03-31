وزارة التعليم: التعليم الالكتروني بديل مؤقت

2020/03/31 | 13:35 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، أن تبني اسلوب التعليم الإلكتروني جاء نتيجة للظروف الاستثنائية التي يمر بها العراق، وانه بديل مؤقت عن التعليم الاعتيادي.وذكر بيان للوزارة وتلقته وكالة صدى ان : الهدف من تبني التعليم الالكتروني في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها العراق والعالم لتواصل ربط الطلبة والاساتذة مع العملية التعليمية وهذا

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