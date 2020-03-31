بالفيديو.. الشابندر يعلن في تسجيل صوتي مسرّب ترشيحه لرئاسة الوزراء ويكشف عن محاولات للإطاحة بالزرفي

2020/03/31 | 13:35 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد كشف السياسي عزت الشباندر، عن ترشيحه لرئاسة الحكومة المؤقتة، بديل للمستقيل عادل عبد المهدي، والمكلف للمهمة عدنان الزرفي.وقال الشابندر في تسجيل صوتي حصلت عليه “يس عراق”، بإنه “تم ترشيحي مع وزير الداخلية السابق قاسم الأعرجي ووزير الشباب والرياضة السابق أيضًا عبد الحسين عبطان، لتولي منصب الحكومة المؤقتة بعد رفض بعض القوى […]

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