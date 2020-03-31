الحكومة الفلسطينية تضرب بيد من حديد على المحتكرين

2020/03/31 | 13:35 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/مراد سامي /..أكد المتحدث الرسمي باسم مصالح الكمارك الفلسطينية , جاهزية كل وحدات الشرطة الكمركية للتصدي لكل محاولات الاحتكار و استغلال الظرف الخاص الذي تمر به البلاد لتحقيق الربح السريع , داعيا في الوقت ذاته المواطنين للتبليغ عن أي خرق لتعليمات الحكومة مباشرة عبر الاتصال بالهاتف او مراسلة الصفحة الرسمية لشرطة الجمارك على موقع الفيسبوك […]

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