قلق عراقي من اعادة تموضع الامريكان: سيناريوهات مفتوحة على عدة احتمالات

2020/03/31 | 13:35 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق (العالم) ‏31‏/03‏/2020 - أكدت حركة كتائب حزب الله العراق رفضها للارهاب الاميركي ضدها، وان مرد التحركات الاميركية ضد حركات المقاومة هو انها بات...

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