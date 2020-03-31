الصحة: اليومان المقبلان سيشهدان ذروة الاصابات بكورونا

2020/03/31 | 13:37 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]رجح مدير دائرة مدنية الطب التابعة لوزارة الصحة حسن التميمي، الاثنين، تسجيل العراق خلال اليومين المقبلين ارقاما قياسية في اصابات فيروس كورونا بسبب مرحلة الذروة، مبينا ان انتهاء الخطر يعتمد على المواطنين انفسهم.

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