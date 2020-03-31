وفاة لاعب دولي عراقي سابق

2020/03/31 | 13:37 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]ذكرت أنباء محلية، وفاة نجم الكرة العراقية السابق باسل مهدي.

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