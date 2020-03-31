البصرة.. تصديق أقوال متهمين سرقوا 900 مليون دينار من شركة اتصالات

2020/03/31 | 13:37 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صدقت محكمة تحقيق البصرة الثالثة اقوال متهمين اثنين سرقوا مبلغ 900 مليون دينار عائدة الى احدى شركات الاتصالات في العراق.وذكر مجلس القضاء الاعلى في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، ان “القاضي المختص في المحكمة صدق اقوال المتهمين بالاعتراف باشتراكهما بسرقة 900 مليون دينار تحت تهديد السلاح بعد اعتراض العجلة التي كان المبلغ فيها”.واضاف ان […]

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