المهندس وشهداء المقاومة يرعبون عملاق التواصل الاجتماعي.. فيسبوك يلاحق صفحات عراقية ويغلق واحدة في الناصرية

2020/03/31 | 13:38 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ما يزال عملاق مواقع التواصل الاجتماعي “الفيسبوك” الذي هو الاكثر رواجا بينها يلاحق جميع الصفحات التي تنشر صور وذكريات للشهيد القائد الحاج ابو مهدي المهندس او الشهيد الجنرال قاسم سليماني اضافة الى شهداء المقاومة الاسلامية ويقوم باغلاقها.وخلال عملية الاغتيال الغاشمة التي نفذها الاحتلال لامريكي في محيط مطار بغداد الدولي ضجت مواقع التواصلا لاجتماعي بالاستنكارات […]

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