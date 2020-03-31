خلال 24 ساعة.. إسبانيا تسجّل أعلى حصيلة بعدد وفيات فيروس كورونا منذ ظهور الوباء

2020/03/31 | 13:39 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة سجلت إسبانيا خلال الـ24 ساعة الماضية 849 حالة وفاة بسبب وباء كورونا كوفيد-19، في حصيلة غير مسبوقة، هي الأعلى خلال يوم واحد منذ ظهور الوباء.وبذلك يرتفع عدد الوفايات في إسبانيا إلى 7340 الثلاثاء.قالت وزارة الصحة الإسبانية الثلاثاء إن إسبانيا سجلت 849 حالة وفاة الليلة الماضية، وهو أعلى عدد للوفيات يُسجل […]

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