الوضع غير المسبوق لفيروس كوفيد-19 وتأثيره على قطاع الإعلانات التلفزيونية

2020/03/31 | 13:39 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..في زمن يبقى فيه الجمهور الإقليمي في المنزل أكثر من أي وقت مضى بهدف دعم عمليات الإغلاق والعزل الذاتي، أشارت مجموعة “إم بي سي” (جهة البث الرائدة في المنطقة) إلى تسجيل ارتفاع كبير في أدائها العام وأداء قنواتها الفردية أيضاً.وتُشير نتائج البيانات المُعمّقة الخاصة بمجموعة “إم بي سي” إلى أنّ التغيّرات السلوكية أدّت إلى […]

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