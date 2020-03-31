العمليات المشتركة: وضعنا جدولا زمنيا لخروج قوات التحالف من العراق

2020/03/31 | 13:42 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت العمليات المشتركة، اليوم الثلاثاء، وجود جدول زمني لتسليم قوات التحالف الدولي مواقع أخرى في الأيام المقبلة.وقال الناطق باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين، الخفاجي، في تصريح صحفي لوكالة الانباء العراقية واطلع عليه وكالة صدى، إن”جدولاً زمنياً بين الحكومة العراقية وقوات التحالف الدولي لتسليم المواقع”، مبيناً أن “قوات التحالف سلمت الموقع الرابع الكائن في نينوى

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