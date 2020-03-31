شركة نفط البصرة تواصل تأهيل فنادق المدينة الرياضية لحجر عوائل المصابين بكورونا

2020/03/31 | 13:42 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مدير هيأة الصيانة الهندسية في شركة نفط البصرة فلاح حسن محمد، اليوم الثلاثاء، تواصل العمل للأسبوع الثاني على التوالي لتأهيل 3 فنادق في المدينة الرياضية لتكون اثنان منها محاجر لعوائل المصابين بفيروس كورونا المستجد والثالث كمقر لإقامة الملاكات الطبية والصحية المتخصصة.وقال محمد في بيان اطلعت عليه “العهد نيوز”، إن “العمل مستمر على الرغم […]

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