إجراءات للتعافي من كورونا في منزلك

2020/03/31 | 13:45 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت تقارير طبية أنه من المعتقدات الخاطئة أن المصاب بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض “كوفيد 19″، لا يمكن معالجته إلا في المستشفيات.ولكن مجلة “هيلث لاين” الطبية المتخصصة، أشارت إلى أن مرضى “كوفيد 19″ يمكن أن يعالجوا في المنازل، خاصة أولئك الذين يعانون من أعراض خفيفة أو متوسطة الحدة.ولكن التقرير نصح من يعاني من […]

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